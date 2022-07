Adrenalina e spettacolo al Rally del Matese: sesto posto per Nicola Rivellino nella classe N2

Rally del Matese, ancora una prova da incorniciare per Nicola Rivellino e la sua squadra. Il driver di Campobasso, al termine di una gara ricca di insidie, ha conquistato nella sua classe (N2) un ottimo sesto posto. La manifestazione, alla quale hanno partecipato decine di piloti e navigatori provenienti da tutta Italia, è stata seguita da un numero record di spettatori. Otto in totale le prove, compresa quella in notturna nel centro di Piedimonte Matese.

Alvignano, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica sono i territori comunali coinvolti in questa due giorni ricca di adrenalina. Una due giorni che ha dato, come al solito, gran visibilità all’intera area matesina.

Una gara molto veloce e tecnica (tant’è vero che si sono verificati diversi incidenti) durante la quale la Peugeot condotta dal pilota campobassano, si è fatta rispettare.