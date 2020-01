Adottare spazi pubblici per rendere più vivibile la città

Il progetto del Comune di Guglionesi di affidare alle associazioni ed imprenditori la cura di alcuni spazi a verde sta dando i primi risultati. Rendere più bello uno scorcio di Guglionesi adesso è più facile ed è un’operazione alla portata di tutti i cittadini. Grazie a un recentissima delibera, il Comune del sindaco Mario Bellotti ha infatti lanciato il progetto “Adotta un’aiuola”, attraverso il quale si propone di dare una risistemata a diversi angoli del paese grazie a micro adozioni con privati, associazioni e aziende. Ambiente Basso Molise continua il suo impegno sociale e l’idea di adottare un’aiuola è nata dall’esigenza di vedere più pulita la città e dare ai suoi abitanti un pezzo in più di verde da fruire. «Ci rendiamo conto che è una goccia nel mare ma auspichiamo che anche altre associazioni o persone si facciano avanti per adottare altri spazi di verde. Siamo consapevoli dell’impegno e anche delle spese a cui andremo incontro ma le difficoltà non ci spaventano, anzi, sono uno stimolo per fare meglio». Già tempo addietro, ci siamo mossi per trovare una azienda disposta ad investire sul territorio, al nostro appello ha risposto una giovane azienda l’Italiangas che ci affiancherà nella adozione e nella gestione della aiuola fashion. Se avremo la possibilità adotteremo una seconda aiuola. Se qualcuno vuole collaborare o avere qualsiasi informazione può rintracciarci al seguente numero telefonico 3397517592 oppure inviarci una email a: ambientebm@gmail.com.

