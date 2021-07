Adoc e Confcommercio, saldi: vademecum per gli acquisti (VIDEO)

In occasione dell’apertura dei saldi estivi prevista per il sabato 3 luglio 2021, “Confcommercio” e Associazione dei consumatori “Adoc Molise” al fine di ottimizzare il rapporto di fiducia tra il cliente e operatore commerciale, assicurando massima trasparenza, tutela e garanzia dell’applicazione delle norme e delle buone pratiche vigenti, promuovono il vademecum per gli acquisti che rappresenta un chiaro decalogo di regole base che permette di fare acquisti a prezzi vantaggiosi, oggi più che mai indispensabili per le famiglie. “Per il terzo anno, la nostra iniziativa congiunta – affermano Irene Tartaglia, direttore di Confcommercio Molise e Nicola Criscuoli, presidente regionale dell’Associazione per la difesa e l’Orientamento dei consumatori del Molise – propone la valorizzazione di comportamenti ispirati alla qualità e trasparenza quali caratteri distintivi che contraddistinguono da sempre le piccole imprese. E’ importante puntare al rispetto della legalità, che siamo certi può essere una leva capace di dare, soprattutto in questo periodo, una spinta ai consumi”.