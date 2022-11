ADM ex AAMS: cos’è e come regolamenta il gioco d’azzardo

Tutti coloro che si occupano a vario titolo di gioco responsabile lo sanno molto bene. Per tutti gli altri, invece, potrebbe essere utile ricordare che l’ADM (AAMS) è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un’agenzia statale che – tra le varie attività – si occupa anche della regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia, occupandosi della tutela dei giocatori, del contrasto all’illegalità e alla criminalità nel settore.

Ma perché è così importante scegliere solamente dei casinò online ADM, sia fisici che piattaforme online con licenza ADM?

Che cos’è l’ADM?

In questo approfondimento cercheremo di rispondere a tutte le principali domande intorno all’ADM e ai casinò che sono regolamentati sulla base dell’agenzia.

In primo luogo, non possiamo che rammentare ancora una volta come l’ADM sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che, all’interno della sua organizzazione, dispone anche di una struttura che disciplina e regolamenta il gioco d’azzardo.

Si tratta dunque di un organismo pubblico che ha il compito di regolare il settore del gioco in Italia sia esso esercitato attraverso canali fisici e tradizionali, sia esso prodotto mediante canali digitali e online.

L’ADM si occupa dunque di perseguire il principale obiettivo di disciplinare l’intrattenimento online avendo cura della tutela dei giocatori, della prevenzione delle frodi e della promozione del gioco responsabile.

Ma in che modo l’ADM raggiunge queste finalità? Quali sono gli strumenti mediante cui l’Agenzia riesce a garantire il conseguimento di tali scopi?

Cosa fa l’ADM per il gioco d’azzardo?

A questo punto del nostro breve approfondimento dovrebbe già essere chiaro quale sia il raggio di azione dell’ADM. L’autorità ha infatti il compito di regolamentare, controllare e vigilare su tutte le attività riguardanti il gioco d’azzardo nel territorio nazionale, occupandosi della promozione della sicurezza e della trasparenza nel settore del gioco d’azzardo, al fine di tutelare i consumatori.

Per il gioco responsabile, dunque, l’ADM si assicura che tutti i giocatori possano accedere a piattaforme di gioco pienamente rispettose della trasparenza e della correttezza degli strumenti di gioco, in maniera tale che non vi siano perplessità sulla bontà e sulla qualità delle proposte degli operatori di gioco.

A tal fine l’ADM effettua controlli rigorosi sia in fase di concessione della licenza di gioco sia in fase di mantenimento della stessa. Nel caso in cui dovesse rendersi conto che un aspirante operatore nel settore dell’intrattenimento non sia in grado di garantire i requisiti di legge previsti, rifiuterà la richiesta di licenza. Nel caso in cui un operatore che ha già conseguito la licenza abbia perso i requisiti, chiederà il loro reintegro o annullerà la licenza.

I vantaggi di un casinò con licenza ADM

Se quanto sopra è chiaro, dovrebbe esserlo anche il fatto che un giocatore che desidera trascorrere un po’ di tempo alle prese con forme di divertimento serene, regolari e sostenibili, dovrebbe farlo esclusivamente mediante il ricorso a casinò con licenza ADM.

Come abbiamo già visto, infatti, l’ADM è l’organizzazione pubblica che in Italia si occupa della regolamentazione del gioco d’azzardo, avendo attenzione prioritaria verso i temi della tutela dei consumatori, della prevenzione delle frodi e del contrasto all’illegalità.

A tale scopo, l’ADM ha introdotto numerose misure per migliorare la sicurezza e la trasparenza nel settore del gioco d’azzardo e tutti i giocatori che scelgono di usufruire di un casinò con licenza ADM sanno dunque che l’operatore a cui si riferiscono è soggetto a una serie di rigidi controlli all’interno delle aree di attività dell’Agenzia, che riguardano, tra le altre:

la vigilanza sulle società di gioco d’azzardo autorizzate

la regolamentazione delle offerte di gioco

il controllo della pubblicità sul gioco d’azzardo

la tutela dei minori e degli utenti vulnerabili

la lotta alla illegalità nel settore del gioco d’azzardo.

La scelta di un casinò ADM

Insomma, scegliere un casinò ADM per i propri giochi è sicuramente il passo più consapevole lungo la strada più utile e coerente verso la fruizione di un divertimento sano e responsabile.

Per saperne di più, consigliamo tutti i nostri lettori di reperire le informazioni direttamente alla fonte. Il sito internet adm.gov.it dispone infatti di tutti i dati utili per migliorare la propria conoscenza su come funzioni il settore del gioco d’azzardo in Italia. Basterà poi cliccare sulla sezione Giochi e leggere la normativa nazionale e la regolamentazione più attinente a quello che si desidera conoscere. Ricordiamo infine che in caso di dubbi sulla liceità di un operatore di gioco, l’Agenzia può essere liberamente contattata la fine di sottoporre i propri interrogativi.