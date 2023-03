Adidas è il nuovo sponsor tecnico del Campobasso

Il Campobasso vestirà lo storico marchio Adidas nel prossimo campionato. Le iconiche ‘three stripes’ approdano all’ombra del castello Monforte per accompagnare la società rossoblù nelle prossime tre stagioni.

L’accordo con il nuovo sponsor tecnico nasce dalla sinergia tra il lupo e Lineaoro Sport, tra i principali dealer nazionali dell’azienda tedesca con sede a Frosinone. Una partnership fortemente voluta dalla proprietà rossoblù e dall’A.D Ivano Maselli, con l’intento di rilanciare il brand CB a livello nazionale ed internazionale, rendendolo più accattivante. Grazie all’intesa con Lineaoro Sport, il Campobasso si prepara a sfidare dal prossimo anno una nuova avventura con indosso il marchio Adidas, da sempre portatore di tradizione ed innovazione. Valori che condivide a pieno anche il nostro club.

Massimo Beltempo, CEO di Lineaoro Sport: “Con la società abbiamo trovato subito una grande empatia e una grande voglia di lavorare insieme, al meglio e con grandi progetti per il futuro”.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato, Ivano Maselli: “È per me motivo di grande orgoglio aver chiuso questo accordo per la squadra del mio cuore, con Adidas, uno dei marchi più importanti ai giorni nostri. Adidas veste la Nazionale di Calcio, la Juventus e l’AS Roma e dal prossimo anno e per le successive tre stagioni vestirà anche il Campobasso. Nessun club di eccellenza può vantare un simile accordo di sponsorizzazione tecnica. Ringrazio Lineaoro, distributore Top Account Italia ufficiale Adidas, per la preziosa collaborazione e per la partnership intrapresa. Il contributo che il club riceverà, aumenterà in ragione della categoria di appartenenza del Campobasso. Spero che il nostro popolo la apprezzi particolarmente, è qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima di noi militando in un campionato regionale”.