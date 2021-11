“Adesso si fa sul serio”, la neve imbianca Campitello Matese

“Adesso si fa sul serio”. La neve ha imbiancato Campitello.

Il silenzio dei fiocchi di neve che cadono su Campitello Matese. Una coltre bianca che è di buon auspicio per l’avvio della stagione invernale quando manca meno di un mese a Natale.

Le immagini di Campitello innevata in questo video tratto dalla diretta Facebook sulla pagina Campitello Matese.

L’allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile Regionale ha anche diramato una allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte di oggi, 29 novembre con criticità gialla per quello che riguarda il rischio idrogeologico, i temporali, il vento e la neve più ad alta quota.

La neve ha imbiancato anche Campobasso

Non solo Campitello e l’alto Molise ma anche la zona di Campobasso e dei paesi dell’hinterland si è svegliata sotto una nevicata che si è andata via via intensificandosi. Problemi alla circolazione per tutti quegli automobilisti che non avevano ancora montato le gomme termiche.

Disagi soprattutto nelle zone più alte, come l’ingresso lato Monforte.