Adeguamento dell’area fieristica di Selvapiana come “scuola ponte”, Comune già al lavoro

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Campobasso, svoltasi martedì 7 marzo, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, ha fornito un quadro dettagliato della azioni già messe in campo dall’Amministrazione Comunale e del programma operativo che si sta seguendo in merito all’adeguamento della strutta fieristica di Selvapiana come “scuola ponte”, in funzione della demolizione e ricostruzione delle scuole di Via Tiberio, Via Jezza, Via De Gasperi, Via Crispi, Piazza della Repubblica e, quindi, per poter così ospitare temporaneamente, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, la popolazione scolastica e consentire l’esecuzione dei lavori nei diversi plessi.

«Nello schema di programma triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 – annualità 2023 – è stato previsto l’intervento denominato “Adeguamento della struttura fieristica di Selvapiana a scuola materna e primaria”, dell’importo complessivo di € 3.500.000,00 da finanziarsi mediante accensione di Mutuo con la Cassa DD.PP. – ha dichiarato l’assessore rispondendo a un’interpellanza presentata in proposito dalla consigliera del PD Bibiana Chierchia – Con una Delibera Dirigenziale del 17.02.2023, è stato nominato l’arch. Stelvio Bagnoli quale R.U.P. dell’intervento; mentre, con Delibera Dirigenziale. n. 602 del 20.02.2023, sono stati nominati l’ing. Maria Carriero e l’ing. Gaetano Di Niro, quali progettisti interni dello studio di fattibilità.

I progettisti hanno riferito che proprio ai fini della redazione dello studio di fattibilità, è in corso il reperimento, presso gli archivi comunali, di tutta la progettazione esecutiva precedente, strutturale e, in particolare, di quella impiantistica.

Inoltre, già in data 20.02.2023 è stato consegnato il report della società Idrosfera, riguardo al riscontro e alla verifica degli impianti idrico – fognario.

Sono ad oggi in corso le analisi e le verifiche dal punto di vista strutturale ed impiantistico dello stabile e molti elaborati tecnici dello studio di fattibilità, per la gran parte, sono già stati prodotti, unitamente al quadro economico complessivo.

Alla luce di quanto detto e della progettazione, si ritiene plausibile indicare la data del 24.03.2023, per la consegna del citato studio di fattibilità. Terminato lo studio di fattibilità si procederà con la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché affidamento dei lavori, il tutto da completarsi prima dell’apertura dell’anno scolastico 2024/25.»