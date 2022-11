Addio Pino! Il saluto della società sportiva Asd Boys Roccaravindola

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pino Fiore di Pozzilli. “Stamattina ci ha lasciati una colonna portante della nostra società l’anima della nostra dirigenza, la passione per il calcio fatta persona, motivatore, mai fuori dalle righe, passionale, disponibile con tutti, generoso, sempre con il sorriso sulle labbra, insomma una grande e bella persona”. Così l’Asd Boys Roccaravindola ha salutato Pino Fiore, prematuramente scomparso oggi. Pino, dipendente della Bnl di Isernia, era conosciuto e amato da tutti in paese grazie alla sua passione per il calcio e lo sport.

“Ci mancherai come l’aria Pino. Fai buon viaggio. Un abbraccio alla moglie Anna e alla figlia Bernadette da tutta la famiglia della Asd Boys Roccaravindola”.

Dipendente bancario della Bnl di Isernia, Pino era una amante dello sport.