Addio Paolo, gigante volante. E’ morto l’elicotterista della Protezione civile

La passione per il volo e i motori, il brevetto e l’elicottero. Paolo Salvatore personaggio conosciutissimo a Campobasso, è venuto a mancare all’età di 63 anni e la notizia della sua morte ha gettato sconforto fra i tantissimi che lo conoscevano. Sui social messaggi di cordoglio per ricordare una persona mite, qualcuno lo chiamava affettuosamente il “gigante volante”. Noto per la sua attività di pilota elicotterista per la Protezione Civile ha partecipato a tantissime missioni di soccorso. Ai familiari giungano le condoglianze del Quotidiano del Molise!