Addio Nicola, Montenero piange la prematura morte del 14enne

Questa mattina, sabato 16 luglio, i funerali di Nicola Stante, il giovane 14enne morto dopo due settimane di agonia. Era rimasto folgorato da un palo della luce mentre giocava in paese con gli amici

Commozione e dolore. Montenero di Bisaccia si è fermata. Ancora una volta la comunità si è ritrovata a dover dire addio ad un giovane strappato alla vita troppo presto.

Nicola Stante aveva compiuto 14 anni il 10 luglio scorso nel suo letto d’ospedale nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Riuniti di Foggia. Lì era ricoverato da circa due settimane dopo che nella serata del 28 giugno era rimasto folgorato da un palo della luce.

Tredici i giorni di agonia durante i quali non ha mai ripreso conoscenza. Ha lottato contro la morte che è sopraggiunta all’indomani del suo 14esimo compleanno. Sulla vicenda, lo ricordiamo, è stata avviata un’inchiesta per omicidio colposo.

Questa mattina, sabato 16 luglio, alle ore 10, in una Montenero vestita a lutto, in tantissimi hanno affollato il Santuario della Madonna di Bisaccia per pregare per l’anima di Nicola e salutarlo per l’ultima volta.

Una disgrazia che ha colpito tutti, anche chi lo conosceva semplicemente di vista. Troppo alto il contributo che solo negli ultimi due anni Montenero si è trovata a pagare. Per la sindaca Contucci è il terzo lutto proclamato: nel settembre 2021 per Giulia, di soli quattro anni, a gennaio per Vittorio, di quaranta, ora per Nicola, di quattordici.