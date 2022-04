Addio Michele, uomo buono e bravo Carabiniere

Le comunità di Mirabello Sannitico e Toro hanno dato oggi, 2 aprile 2022, l’ultimo saluto a Michele Spina, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, che ha prestato servizio per oltre vent’anni nella locale Stazione dei Carabinieri di Toro.

Persona affabile, Michele si è fatto sempre apprezzare come uomo e come Carabiniere. Purtroppo un destino infausto lo ha strappato alla vita all’età di 55 anni.

Il Quotidiano del Molise partecipa al cordoglio e al dolore della famiglia, della moglie Angela, dei figli Dino e Mattia e di tutta l’Arma dei Carabinieri e dei suoi colleghi della Stazione di Toro.