Addio Gian Mario, ci hai tramandato il sogno di una Filopoli luogo di amicizia e fratellanza quale essenza di non solo utopia

Se ne è andato con il suo solito tocco di eleganza, la discrezione dietro cui celava una fervida fantasia e una raffinatissima preparazione culturale .

Gian Mario Fazzini (in uno scatto di Flavio Brunetti) non è più tra noi. In punta di piedi e avendo chiara la consapevolezza che il suo tempo andava esaurendosi ha accettato la sofferenza ma non il distacco dalle persone che amava. Se ne è andato con il rimpianto di non aver goduto fin in fondo la compagnia degli amici, quelli con i quali ha trascorso la giovinezza e altri, semplici conoscenze incontrate lungo il cammino della vita che con rispetto e tenerezza portava nel cuore. Gian Mario era un sognatore e come tale aveva fatto sua l’utopia dell’abate Longano che immaginava potesse esistere una città, chiamata Filopoli, in cui l’amicizia e la fratellanza costituissero le mura incementate di solidità umana e sociale capaci di rendere bella ed ubertosa una città immaginaria Capitale della Repubblica del Matese. Gian Mario ha creduto e voluto inventarsi una casa editrice chiamata appunto Filopoli quale stimolo per una collettiva crescita culturale e lo ha fatto in una regione dove la lettura non è un’applicazione costantemente praticata dai suoi abitanti. In questa inaspettata e crudele stagione di pandemia che da troppi mesi ci flagella condizionando le nostre esistenze abbiamo detto addio a tante, troppe persone care senza poter elaborare il lutto attraverso il conforto di un saluto, un abbraccio quale testimonianza del nostro affetto e partecipazione. Se ne è andato Gian Mario lasciando un vuoto di disperazione in seno alla sua famiglia che sentiamo a noi vicina nell’impenetrabilità del loro dolore e un senso di abbandono incolmabile tra coloro che lo hanno conosciuto imparando a volergli bene.

V.T.