Addio Gemelli Molise, inizia l’era di Responsible Research Hospital

La società benefit a socio unico ha acquisito l’intero pacchetto. Il presidente Petracca: «Ci dichiariamo sostenibili per statuto. Puntiamo ad offrire nuove esperienze di cura ai pazienti per arginare l’emigrazione sanitaria»

Via Gemelli Molise e Cattolica, al loro posto ecco il Responsible Research Hospital, ovvero la nuova denominazione della struttura sanitaria di contrada Tappino, la cui società omonima ha acquisito una settimana fa il restante e, dunque, l’intero pacchetto azionario dopo la quota del 90% nello scorso marzo. Lo ha annunciato questa mattina, mercoledì 19 luglio, il presidente, Stefano Petracca davanti ad una sala Crucitti gremita di personale medico, tecnico ed infermieristico (dieci di loro sono stati premiati per i 20 anni di servizio prestato) oltre che da alcuni rappresentanti istituzionali tra cui il neo presidente della Regione, Francesco Roberti, i consiglieri, Michele Iorio e Micaela Fanelli, il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci e i coordinatori di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro e dell’Udc, Teresio Di Pietro e il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese.

«Vogliamo esprimere, e lo siamo, un grande gruppo di marketing al quale abbiamo lavorato tanto – ha spiegato il presidente Petracca – rispettando, per prima cosa, le origini: siamo il primo e unico ospedale al mondo inaugurato da un Papa santo. Il Molise è importantissimo essendo l’hub del network di Responsible: tutti gli investimenti hanno e continueranno ad avere un ritorno positivo per questa terra. Il futuro è oggi. La Responsabile Research Hospital S.p.A. è una società benefit a socio unico ed è un qualcosa di innovativo per Molise e per l’Italia che non ne conta molte: non ci dichiariamo sostenibili per Statuto e questo diventa un obbligo comportamentale».

La mission del nuovo soggetto è «raggiungere l’eccellenza sanitaria attraverso la specializzazione medica e una nuova esperienza per i pazienti – ha sottolineato Petracca – per diventare promotori e leader di una crescita che coinvolge risorse interne, struttura e il territorio dell’Italia centro-meridionale». Insomma, «vogliamo passare da ospedale privato a network di eccellenza territoriale per creare una “health valley”, un vero polo di eccellenza al servizio del centro-sud. Il progetto, che punta a ridurre il fenomeno dell’emigrazione sanitaria, contribuirà a nobilitare il territorio e a migliorare la visibilità a livello interregionale favorendo invece la mobilità attiva». Tutto questo «sarà possibile – ha concluso il fondatore di Responsible Capital – unendo tecnologia, innovazione e personale medico di fama internazionale con una nuova esperienza di accoglienza e cura del paziente unica nel suo genere e rappresentativa dell’ospitalità italiana». (adimo)