Addio “fuciliere”, Campobasso è più triste senza di te

Era amato dalla gente perché stava tra la gente. A suo agio tra il “popolino” che sapeva conquistare con la sua arma migliore: il dialetto. Per tutti era “Big Gino” e dalla storica nevicata del 2012 era definitivamente entrato nel cuore dei campobassani, diventandone uno dei personaggi simbolo. Non si contano gli aneddoti e le espressioni uscite dalla sua bocca che sono passate alla storia. Dalla famigerata «Stet’v a la cas» fino ai «BobcaD». Ma Gino Di Bartolomeo era così: istrionico e genuino, viscerale a vulcanico.

Sapeva utilizzare l’arma tagliente dell’ironia e spesso dell’autoironia. Amava Campobasso, le sue tradizioni, i suoi vicoli, la sua storia, la sua gente. E per questo da oggi la nostra città sarà più sola e un po’ più triste. Senza “fuciliere”, un personaggio che ha saputo anche farla ridere. Tornerà nel quartiere Cep, da dove era partito, per l’ultimo saluto. Lì dove era cresciuto, dove c’è la casa dei “fucilieri” e dove tornava spesso negli ultimi anni. Nelle scorse settimane era stato visto al mercato a salutare un vecchio amico: le sue visite erano divenute rare perché si era rifugiato a Castellino per il tratto finale della sua esistenza.

Una vita difficile la sua, a causa di tragedie familiari che lo hanno profondamente segnato, passata tra la gente. Ma ancora prima di tutto questo, Di Bartolomeo era un politico di razza. Non a caso ha ricoperto tutte le più importanti cariche istituzionali, da presidente della Regione a Senatore della Repubblica. Ma quella che più ha ardentemente desiderato è stata l’ultima: voleva chiudere nella sua città. E, a prescindere dall’appartenenza politica, è stato uno dei sindaci più amati.

Addio “fuciliere” e se dove ti trovi ora dovesse nevicare, dì a tutti che «quella neve a Campobasso la spaliamo in pantofole». mdi