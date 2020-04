Addio Enzo Nocera, l’Editore con il vizio del sognatore

di Vittoria Todisco

Enzo Nocera, l’editore che ha restituito al Molise la propria identità e ai molisani la possibilità di acquisirla, se ne è andato.

La scomparsa avviene in questi giorni di disagio, paura, tristezza, caratterizzati da un forzato isolamento che sta diventando insopportabile e, soprattutto, ci priva del conforto di poterlo salutare come si conviene, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio, abbracciando Gianni e Fabrizio, i figli, e confidare a loro il rimpianto per non averlo più tra noi oltre al grato apprezzamento per quanto è riuscito a fare per questo nostro territorio. I figli, a volte, non conoscono i loro padri o meglio, abituati a giudicarli da un punto di vista familiare ignorano, oppure hanno bisogno di sentirselo dire dagli altri, quanto prezioso è il valore di chi riesce a rendere i “difetti” in pregi, i sogni in opportunità.

In questi giorni guardiamo sgomenti le file interminabili di bare caricate sui camion militari, una intera generazione di vecchi se ne sta andando in una solitudine che non contempla versamenti di lacrime ne omaggi floreali. Persone che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Enzo Nocera è scampato al virus ma la morte ha trovato altre ragioni per portarselo via incurante della preziosità che ha caratterizzato questa persona che si è dimostrata capace di restituire ad una piccola regione la propria storia attraverso la tesaurizzazione di usi, costumi, tradizioni andandole a ricercare in ciascuna delle tante piccole realtà locali contravvenendo ad ogni logica di rischio d’impresa e alla salvaguardia di un personale tornaconto economico. Per Enzo Nocera che ci ha lasciato non possiamo che spendere parole, fornire testimonianze, per riflettere noi stessi sul passato e il presente, su come eravamo e come siamo. Ecco se c’è qualcosa di buono da poter trarre da questa forzata quarantena è la possibilità di riflettere e considerare importante ciò che abbiamo più di ciò che desideriamo. Allora, forse solo allora, potremmo cambiare, diventando più generosi verso noi stessi e gli altri, ammettendo senza riserve mentali, invidie e preclusioni le qualità delle persone che ci sono accanto, condividendole e, non aspettare sottolinearle osannandole nel momento in cui essi scompaiono.

I libri, tanti che Enzo Nocera nella sua fervida e lunga attività editoriale ha prodotto fanno bella mostra nelle librerie di casa nostra insieme alle 35 edizioni dell’Almanacco andate a ruba come i quadri di Marcello Scarano. Ma Enzo è stato molto di più di un semplice “stampatore” di libri. Il vizio del sognatore che più che un abito è stata la sua seconda pelle ha contagiato una intera generazione di giovani in un’epoca in cui sdoganarsi dal passato rappresentava una inammissibile forma di emancipazione. Il suo destino professionale in principio legato ad uno studio commerciale si è trasformato, già verso la fine degli anni ’50, in “oratorio” dove era possibile esprimersi, parlare, confrontarsi. Nello studio di Enzo Nocera, locale che via via cambiava di ubicazione, ancor prima dei libri si sono concretizzati i sogni di tanti giovani intellettuali che si sono impossessati del diritto di parola e hanno cominciato a guardare con interesse alle possibilità di conoscenza che il territorio offriva. Non più la povera appendice di un Abruzzo ricco di risorse culturali ed economiche ma una regione che, seppure impoverita da una dolorosissima diaspora, era strenuamente desiderosa di riscatto.

Quei giovani di allora una intera generazione di studenti e neo laureati, senza alcun dubbio carichi di indiscutibili qualità, insieme e grazie a Enzo Nocera, hanno concretizzato i loro sogni che si sono trasformati in opportunità di crescita prima ancora che occasione di lavoro. Essi di cui è superfluo fare nomi ma che certamente si riconosceranno in questa testimonianza oggi rappresentano il nostro patrimonio culturale l’eredità più preziosa da lasciare ai nostri figli.

Grazie Enzo, grazie di tutto!