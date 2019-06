Si è spento all’età di 99 anni Pasquale de Soccio, personaggio e storico tassista di Campobasso. La sua presenza era perlopiù costante in piazza Pepe dal 1949, o all’interno della propria vettura o davanti al bar Lupacchioli. “Baffone”, così era chiamato in città, aveva partecipato anche alla trasmissione UnoMattina circa cinque anni fa per raccontare la sua lunghissima carriera lavorativa, unica in Italia.