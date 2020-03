Addio allo chef Gasbarrino che portava la colazione in camera a Liz Taylor e Richard Burton

Nato a Petrella, aveva dato vita alla Fondazione molisana Cuochi. Fu anche resposabile di cucina all’hotel Terme di Agnano frequentato da Mazzola, Rivera, Modugno, Sandra e Raimondo Vianello. Il cordoglio dell’amministrazione comunale

PETRELLA TIFERNINA. Per tutti i petrellesi era semplicemente “Antonio il cuoco”. Se n’è andato così nei giorni scorsi, in silenzio, Antonio Gasbarrino, chef stellato che ha dato vita alla Fondazione Molisana Cuochi. Ai suoi familiari, il cordoglio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Alessandro Amoroso. «Umiltà, passione e dedizione sono le tre parole che riassumono la sua carriera», ha detto il primo cittadino.

Nato a Petrella, di se stesso raccontava che da piccolo «giocavo sempre da solo. Ero silenzioso e un pochino remissivo». All’età di 22 anni emigrò a Napoli con la sua famiglia, precisamente a Fuorigrotta, dove il papà aveva trovato lavoro come portiere di un palazzo. Lì ha conosciuto Claudio Turrini, maître del noto Hotel Jolly di Ischia, che il 1° giugno del 1964 lo ha portato con sé a lavorare, a servire le colazioni in camera. Proprio in quei giorni alloggiavano nel lussuoso hotel dell’isola gli attori, amanti e poi sposi, Liz Taylor e Richard Burton, che erano lì per girare il film Cleopatra. Il giovane Antonio, ogni mattina serviva la colazione in camera ai due personaggi, così come ad Alberto Moravia, a Fred Buongusto e a Bruno Martino, diventando spettatore discreto di curiosi aneddoti.

Nel giro di pochissimi mesi aveva “rubato” a quei maestri tanti segreti e si era fatto apprezzare per il suo desiderio di imparare. Dopo soli due anni e mezzo Antonio era diventato aiuto cuoco ed era tornato a Pozzuoli, con Turrini, in un pluristellato hotel vicino alle Terme di Legnano, dove la squadra di calcio del Napoli pernottava per i suoi ritiri. Lo chef della cucina di questo albergo, all’epoca, era Pietro Scardini, con oltre 50 anni di esperienza. Un giorno, per un buffet, Antonio si è offerto di preparare sculture di frutta e verdura, a forma di fiori e di animali. Aveva imparato a farli negli anni precedenti, osservando i maestri e facendo decine e decine di prove, dopo il consueto orario di lavoro. Antonio ha raggiunto l’apice della sua carriera quando è stato assunto come chef all’Hotel Terme di Agnano, frequentato da tutte le squadre di Serie A, che giocavano fuori casa contro il Napoli, e da tanti attori e personaggi noti: Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Domenico Modugno, Vittorio De Sica, Sandra e Raimondo Vianello, Ugo Pagliai, Paola Gassman.

Ma questo lavoro non aveva più orari. Toglieva tempo alla sua famiglia e così Antonio, insieme a sua moglie Lucia e alla piccola figlia Francesca, decise di rientrare in Molise e diventò chef dell’Hotel Scanderberg di Campobasso. Lì ha messo in piedi una brigata alberghiera e, forte della sua esperienza e del suo ruolo, ma senza mai aver dimenticato il suo piccolo paesino di origine, ha chiamato a lavorare con sé oltre dieci giovani di Petrella Tifernina. Antonio era ormai un vero chef, apprezzatissimo nell’ambiente e con una credibilità che si era costruito nel tempo senza mai tirarsi indietro. Così è stato nominato insegnate di cucina nella Scuola Alberghiera di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove è rimasto fino a quando il fratello dello chef Turrini lo ha chiamato con sé per lavorare all’Aquila, all’Hotel delle 99 Cannelle. Nel ’76 il cuoco molisano è rientrato a Campobasso dove, per 26 anni, ha lavorato al Convitto nazionale “M. Pagano”, continuando contemporaneamente a seguire le aperture dei grandi hotel del Molise e, nel ’92, ha fondato la Federazione Molisana Cuochi che esiste ancora oggi.

Nel 2005 Antonio Gasbarrino è stato insignito del Cocorum, il premio più ambito che la Federazione Italiana Cuochi conferisce ogni anno «agli chef che operano da almeno 5 lustri nel settore dell’arte culinaria, con dignità, passione, capacità e prestigio, onorando sempre e ovunque la millenaria tradizione della cucina italiana». Ai giovani che volevano intraprendere questo affascinante mestiere, Antonio diceva: «Mantenete sempre un atteggiamento di umiltà e adattatevi alle situazioni lavorando a testa bassa». Poi, con la sua disarmante semplicità concludeva: «Avrei voluto insegnare a tanti giovani il mio mestiere, lasciare un’impronta, tramandare i segreti culinari che ho imparato in questi lunghi anni di esperienza».