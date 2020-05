Una triste notizia per Termoli arriva in questa giornata. L’ex maresciallo della Polizia Municipale di Termoli si è spento a soli 68 anni presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Volto noto in città, Salvatore Checchia lascia la moglie Antonietta e le figlie Lucia, Maria e Stefania. Le esequie avranno luogo domani, 27 maggio, alle ore 11 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù. Condoglianze dalla redazione del quotidiano del Molise alla famiglia.