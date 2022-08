Addio alla suora che aiutava poveri e bimbi, ha diretto un Istituto religioso anche in Molise

Ha diretto anche l’Istituto religioso di Termoli suor Maria, la religiosa che aiutava poveri e bambini.

C’è stato a Notaresco l’ultimo saluto a suor Maria Raffaella Triboletti, 95 anni, la religiosa deceduta nei giorni scorsi a Roma ma originaria del centro teramano. Suor Maria Raffaella, al secolo Elda, ha ricoperto il ruolo di “maestra” e “superiora” delle Suore di Carità. Nel suo lungo percorso ha sempre cercato di portare aiuto a tanti bambini, alle famiglie in difficoltà, alle persone meno abbienti cercando di essere comunque vicina alle sofferenze umane. Ha diretto vari istituti religiosi da Roma a Tagliacozzo, da Mosciano a Termoli, da Terracina a Villamagna fino a Palestrina lasciando in tutti il ricordo della sua disponibilità e attenzione agli altri. Tanti la ricordano come persona estremamente disponibile e sempre pronta ad aiutare, con una particolare attenzione ai bambini. La religiosa, originaria di Notaresco, lascia le sorelle Lina e Rinaldina, oltre a tanti nipoti e pronipoti. I familiari così la ricordano: «Il suo nome significherà sempre serenità». Dopo la funzione religiosa, la salma sarà tumulata nel cimitero di Notaresco.

Foto: ilcentro.it