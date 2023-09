Addio al sociologo di fama internazionale Domenico De Masi, era nato a Rotello

Ha influenzato generazioni di studenti con il suo pensiero innovativo e le sue idee pionieristiche

Oggi l’Italia e il mondo accademico piangono la perdita del rinomato sociologo italiano, Domenico De Masi, scomparso all’età di 85 anni a causa di una improvvisa e micidiale malattia. La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano.

Domenico De Masi è stato un eminente professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma, dove ha influenzato generazioni di studenti con il suo pensiero innovativo e le sue idee pionieristiche. Il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla sociologia del lavoro e delle organizzazioni, affrontando tematiche cruciali legate ai sistemi urbani e alla società postindustriale.

Il sociologo italiano ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo accademico e culturale, pubblicando decine di libri di successo con case editrici rinomate come Einaudi, Rizzoli e Marsilio, tra le altre. Tra le sue opere più recenti si annoverano “La felicità negata” (Einaudi, 2022), “Lo Stato necessario” (Rizzoli, 2020) e “Smart working: La rivoluzione del lavoro intelligente” (Marsilio, 2020), che hanno continuato a sfidare e arricchire il dibattito sulla società contemporanea.

Nato in Molise a Rotello in provincia di Campobasso e cresciuto tra Campania e Umbria, Domenico De Masi ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento e alla ricerca. La sua passione per l’indagine sociologica lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo, ma i centri principali del suo lavoro sono stati Milano, Sassari, Napoli e Roma. In particolare, ha avuto un forte legame con il Brasile, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro e ha tenuto conferenze in quasi tutte le grandi città del paese sudamericano.

La biografia di Domenico De Masi è troppo ampia e influente per essere raccontata in poche parole. Ha lasciato un’eredità duratura nel campo della sociologia e continuerà ad ispirare studiosi e pensatori in tutto il mondo. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità accademica e per il dibattito intellettuale italiano.

Oggi, mentre ci congediamo da uno dei grandi intellettuali del nostro tempo, ricordiamo Domenico De Masi per la sua passione, la sua dedizione alla ricerca e il suo straordinario contributo alla comprensione della società contemporanea. La sua eredità vivrà attraverso le pagine dei suoi libri e nelle menti di coloro che hanno avuto la fortuna di essere influenzati dalla sua visione unica del mondo.