Addio al professor Piero Pontico, ex consigliere comunale e presidente Asrem

Il ricordo del capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, Domenico Esposito: «La comunità molisana perde un grande uomo competente, professionale oltre che di grande spessore umano e politico»

«Oggi, la Comunità Molisana piange la dipartita di un grande Uomo, il Professore Piero Pontico. Il professore Pontico era nato a Roma il 16 settembre 1935, ma da sempre in Molise dove si è distinto sin dalla giovane età per competenze e professionalità, oltre che per qualità umane e politiche». E’ il ricordo, non senza emozione, del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Campobasso, Domenico Esposito.

«Aveva solo 30 anni quando ricoprì il ruolo di Vicesindaco nel Comune di Trivento – si legge ancora nel messaggio del consigliere di Fi – dove la famiglia visse per lungo tempo, successivamente trasferitosi nel Capoluogo di regione, fu eletto negli anni ‘80 in seno al Consiglio Comunale di Campobasso distinguendosi sempre per qualità della proposta e compostezza dell’azione amministrativa; Presidente ASREM e Amministratore straordinario dal 1990 al 1994; Professore di Lettere prima e Preside dopo, è stato Direttore dell’Irasae e Segretario regionale del Sindacato dei Professori Snals, ha prestato la Sua encomiabile attività professionale fino quasi agli 80 anni.

Una carriera politica, professionale, umana straordinaria, un uomo che fa parte della storia della nostra comunità cittadina, che merita il nostro ricordo e la nostra gratitudine incondizionata. Ai figli, alle nuore, ai nipoti e famigliari tutti – conclude Esposito nel messaggio – giunga il mio più sentito e profondo sentimento di cordoglio».