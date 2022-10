Addio al prof. Nicolino Di Donato, storico fondatore degli Zig-Zaghini

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di un uomo lungimirante, ambasciatore nel mondo del folklore molisano

Si svolgeranno oggi alle 15,30 a San Giovanni in Galdo i funerali del professor Nicolino Di Donato, uomo di cultura, lungimirante e fondatore del gruppo folk degli Zig-zaghini, che ha portato alto il nome del piccolo paese di San Giovanni in Galdo e la tradizione popolare molisana nel Mondo. Di Donato aveva 95 anni.

Questa la ricostruzione di parte della sua biografia da parte di VANNA COLLEDANCHISE:

“Nel 1963 col nome di “Zig-Zaghini”, tra i banchi di scuola il Professore (nella foto di Marcello Tronca) ebbe l’idea di ripristinare un’antica “sagra dell’uva” la cui origine risaliva alla fine del’800; il gruppo formato da giovani, ebbe il compito di ricostruire il costume tradizionale e riportare in auge tutto il patrimonio folkloristico, riesumando quei canti e quelle danze che stavano, altrimenti, irrimediabilmente perdendosi.

Gli “Zig-Zaghini”, da allora portno per il mondo il messaggio e la conoscenza di una tradizione che non può essere dimenticata per l’alto significato superstizioso, religioso, culturale e spettacolare. Si è esibito in tutte le regioni d’Italia e ha partecipato ai festival continentali ed intercontinentali più importanti: Olanda, Danimarca, Scozia, Inghilterra, Francia, Spagna, Irlanda, Grecia, Germania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Belgio, Romania, Serbia, Turchia. Negli Stati Uniti ha partecipato a Folkmoot 86, festival mondiale del Folklore più importante. In Canada, dove il gruppo è stato per ben tre volte si è esibito al festival mondiale di Drummondville. In Argentina si è esibito nei teatri più famosi: il Teatro Argentino di La Plata e al Colon di Buenos Aires. In Venezuela è stato in tournèe a Caracas, Valencia e Maracay.

E’ stato tra i protagonisti, in mondovisione, per la cerimonia inaugurale dei Campionati del Mondo di Calcio nel 90’ e all’apertura dei Campionati Mondiali d’Atletica Leggera NEL 1987. Si è esibito su Rai I nei programmi: “Un Colpo di Fortuna”, “Diversamente estate”, “Telethon”, “Più Sani Più Belli” e “Sereno Variabile”. Nel 1976, ha vinto il “Tritone d’Oro” a Caltanissetta, I° premio al festival internazionale del Folklore, la Picozza d’Argento a Zakopane, in Polonia nella categoria professionisti, al Festival della Montagna, il più importante in Europa.

Ancora oggi, a cinquantanove anni dalla sua fondazione, il gruppo degli Zig-Zaghini esporta in tutto il mondo la sua tradizione e cultura più autentiche che rappresentano vanto ed orgoglio della Regione Molise”.

Così lo ricorda un suo grande estimatore CAMILLO FARAONE:

“Oggi il folk molisano piange! Oggi si è spenta la vita terrena di un uomo speciale che per 46 anni ha diretto il gruppo folcloristico che creo nel lontano 1963, il gruppo degli “ ZIG – Zaghini “ di San Giovanni in Galdo. Oggi il Molise piange la perdita del Professore Nicolino Di Donato, grande pioniere in tutto il mondo del nostro folk attraverso Il suo imponente gruppo composto da 30 elementi che, negli anni, sventolando con orgoglio la loro bandiera molisana, ha ricevuto consensi nazionali ed internazionali. Il Molise ha beneficiato di quei consensi e continuerà a beneficiarne grazie ai nipoti Marco e Francesca che hanno ereditato, già da 13 anni, il folk Sangiovannaro fatto di danze e canti popolari che il nonno Nicolino, attraverso il suo studio, la ricerca, l’amore e il rispetto per il nostro Molise, gli ha lasciato. Tra gli innumerevoli canti e danze mi fa piacere ricordare la speciale collaborazione con il poeta Emilio Spensieri e Vigliardi con “ Campane de Vignature “. La mia vicinanza al gruppo “ Zig Zaghini “ e sentite condoglianze alla famiglia! Riposa in pace e grazie di tutto professore”.