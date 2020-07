Addio al maestro Ennio Morricone. I ricordi che lo hanno legato al Molise

Un risveglio amarissimo quello di oggi, 6 luglio. Il grande musicista, compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone ci ha lasciati all’età di 91 anni. Il premio oscar si è spento nella notte in una clinica romana. Pochi giorni fa si era rotto il femore. Ennio Morricone ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016. Decine le collaborazioni con i grandi registi da Bernardo Bertolucci a John Carpenter. Fra le colonne sonore che rimarranno nella storia Per un pugno di dollari e C’era una volta in America. Lo scorso anno, in occasione dei 90 anni, le sorelle avevano regalato al Maestro un gong realizzato in esclusiva per l’artista, dalla Pontificia Fonderia di campane Marinelli di Agnone, la storica azienda che da mille anni produce strumenti sonori in bronzo. Ma dal Molise proviene anche la speciale campana Marinelli tutt’ora in casa Morricone donata dalla famiglia Totaro a ricordo del 60/o anniversario di matrimonio del grande Maestro.