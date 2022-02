Addio al gas?

di Marianna Meffe

Il 46.8% del gas importato in Europa arriva dalla Russia*. L’Italia poi dipende per circa il 13% del suo fabbisogno energetico dal gas russo*.

Gli altri fornitori sono o al massimo della loro produzione (come Norvegia e Algeria) o vincolati da altri contratti (Qatar).

Appare evidente che vada ripensata urgentemente tutta la filiera di approvvigionamento energetico, europea e italiana.

Approvvigionarsi di gas oltreoceano per esempio richiederebbe tempi maggiori e modalità di trasporto meno competitive.

Riadattare la filiera all’utilizzo di gas in forma liquida com impianti di rigassificazione, navi LNG carriers, aumento dei controlli ecc richiede uno sforzo industriale e economico che è al di fuori dalle agende dell’Europa, dato il momento che stiamo vivendo.

Neppure aggrapparsi al bisogno economico biunivoco tra noi e la Russia è la soluzione: per quanto la Russia sia un paese sterminato, è anche ricco di materie prime.

Il ragionamento sul PIL pro capite (alquanto basso) è fuorviante nel quantificare la stabilità economica di un paese così diversificato. Che tra l’altro non conta unicamente sul mercato europeo.

Di certo però l’export di gas in Ue costituisce una notevole fonte di guadagno per la Russia e considerando anche i pacchetti sanzionari che da tutto il mondo stanno limitando la sua capacità di agire sui mercati, si può pensare che Putin non vorrà rinunciare facilmente a questa entrata economica.

Soprattutto considerando la direzione gas-freeche globalmente stanno assumendo le maggiori potenze: il gioco al rialzo del prezzo del gas può funzionare ora che siamo ancora fortemente vincolati a questa fonte, ma non durerà per sempre, e di questo i leader ne sono consapevoli.

Un compromesso sul gas potrebbe quindi essere trovato, con il tempo.

Ma nell’attesa del delinearsi degli eventi, appare però chiaro come il gas naturale non possa essere più considerato la fonte-ponte per la transizione ecologica a cui tutti guardavamo: gli inevitabili rincari (che possono essere sì tamponati da sussidi statali ma non evitati) lo renderanno terreno di dibattito tra cittadini e Stato (l’hanno già fatto).

È, insomma, una fonte troppo politicamente instabile per essere considerata affidabile.

L’Italia nel suo mix energetico vede ancora il 42% di gas naturale, di cui il 90% è importato (13% dalla Russia): occorre quindi non solo potenziare la produzione nazionale di gas (non la strategia migliore a lungo termine), ma anche guardare ad altre fonti.

Potenziare il rinnovabile, investire in ricerca.

E perché no, guardarsi intorno e magari riformulare la questione circa soluzioni che abbiamo sempre prontamente gettato nel cestino e che ora, invece, potrebbero rivelarsi più utili del previsto.

E no, non parlo della riapertura delle centrali a carbone a breve termine, come proposto da Draghi: capiamo l’urgenza, ma questo è un guardare al passato più che al futuro.

*Fonte: Commissione Europea e dati Eurostat