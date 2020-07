E’ venuto a mancare nella giornata odierna il dottor Salvatore Giuliano. Una notizia che ha gettato nello sconforto molti campobassani, città in cui Sasà, come tutti lo chiamavano, lavorava e in cui era molto conosciuto e apprezzato.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.