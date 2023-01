Addio al dottor Ponzio, da sempre runner dell’Atletica Molise Amatori

Dispiace apprendere, nella giornata del 1° dell’anno nuovo 2023, fra i tanti messaggi beneaugurali, la notizia della scomparsa del runner Guido Vincenzo Ponzio. Appartenente, praticamente da sempre, alla società Atletica Molise Amatori, è stato in primis un ottimo dottore, Dirigente medico U.O. ISP ASReM Campobasso, competente nel campo dell’Igiene pubblica e delle malattie infettive, nonché un appassionato di podismo, privilegiando le ultramaratone, ma sempre presente in tutte le occasioni in cui la sua Società ha partecipato ad eventi sportivi, sia in Regione che fuori. Tutti i Runners lo ricordano con affetto per la sua modestia, per la sua costanza nel praticare l’attività del podismo amatoriale, fino a pochi mesi fa. Lascia un vuoto fra tutti loro, che sicuramente saranno in tanti ad accompagnarlo per un ultimo saluto ai funerali che si terranno domani 2 gennaio, alle ore 15.30, nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano in via Gamsci, a Campobasso. Ciao, Guido!