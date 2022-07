Addio al dottor Paolo Carfagnini: oggi i funerali

Un infarto fulminante non gli ha lasciato via di scampo: così se n’è andato il dottor Paolo Carfagnini, 65 anni, responsabile della Casa della Salute e per anni chirurgo d’emergenza all’ospedale Vietri di Larino. La notizia, giunta nella giornata di ieri, venerdì 15 luglio, ha riempito di messaggi di cordoglio i social. Tra questi anche i tanti grazie per il lavoro svolto in questi anni. “Grazie per tutto quello che ci hai donato come medico del Vietri,te ne siamo grati e ci uniamo in preghiera per te, Mariateresa ed Anthea affinché possano trovare conforto in questo triste e funesto giorno”. “Persona onesta, sincera, umana. Professionista serio e stimato. A lui mi ha sempre legato un rapporto di profonda stima e di immenso orgoglio”. “Riposa in pace dottore, anima e cuore del Vietri che senza di te non sarà più lo stesso”. Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, sabato 16 luglio, alle 17.30, a Montorio nei Frentani, i funerali del dottore morto nella sua abitazione.

Foto: ViaggionelMolise.it