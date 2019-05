Addio ai rifiuti abbandonati per strada, parte la rivoluzione

REDAZIONE TERMOLI

Ventotto ecoisole dislocate in tutta Campomarino Lido per consentire non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti che dalle prossime settimane affolleranno i più di 15mila appartamenti nella zona costiera del paese di conferire i rifiuti, appositamente differenziati, all’interno dei contenitori in tutte le ore del giorno e della notte e un sistema integrato di passaggio porta a porta e passaggio a “chiamata” per le attività commerciali in maniera da evitare accumuli indiscriminati di rifiuti di ogni genere. Il Comune di Campomarino corre ai ripari e in vista della stagione estiva che sta per partire presenta il nuovo servizio di raccolta differenziata. L’obiettivo dichiarato durante la conferenza stampa dal neo sindaco Pierdonato Silvestri e da Giovanni Giuliani, titolare della Giuliani Environment, la ditta che si occupa della raccolta differenziata per l’Unione dei Comuni del basso Biferno, è quello di evitare gli abbandoni di buste e rifiuti di ogni genere che si verificavano fino a poche settimane fa proprio nella zona del lido di Campomarino e che aveva costretto l’ex amministrazione Cammilleri a varare anche un piano di multe fino a 600 euro per “punire” i trasgressori. Di qui, quindi, la decisione di cambiare la raccolta differenziata, utilizzando le eco-isole della Ecocontrol Gsm, presente con il titolare Fausto Di Stefano in conferenza stampa e di promuovere un piano di comunicazione e informazione alla cittadinanza tramite il sito internet www.differenziareinvacanza.it, un infopoint allestito al lido «dove sarà presente una persona per 16 ore al giorno per fornire tutte le informazioni che occorreranno ai cittadini», 20mila volantini e una pagina Facebook dedicata. «Assieme all’amministrazione comunale ci vuole essere anche un rinnovamento della raccolta dei rifiuti», ha affermato il sindaco Silvestri che ha messo in evidenza l’avanzamento tecnologico del nuovo servizio «che deve essere compreso al meglio dalla cittadinanza». Di qui l’obiettivo anche di organizzare degli incontri con i cittadini e i rappresentanti di categoria per far comprendere in cosa cambierà la modalità di conferimento dei rifiuti. «Non vogliamo più buste per strada – ha affermato Silvestri – ma c’è bisogno di una forte collaborazione con la ditta appaltatrice e i cittadini. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma siamo convinti che con la buona volontà ci potrà essere un buon risultato». Un nuovo servizio che si basa prima di tutto sull’eliminazione totale di tutti i classici cassonetti presenti per strada. «Erano anche quelli che invogliavano all’abbandono dei rifiuti – ha affermato Giuliani – ci trovavamo anche buste provenienti da Comuni vicini come San Martino, Ururi e Chieuti». Parallelamente saranno installate 28 eco isole in ognuna delle quali potranno essere conferiti in maniera differenziata carta e cartone, vetro, plastica, organico e secco residuo. «I residenti di Campomarino e in generale tutti i cittadini italiani anche se residenti in altri Comuni per utilizzare l’eco isola potranno passare davanti la tessera sanitaria. Per quelli stranieri che vengono in paese, invece, sarà attivata una card per il periodo di permanenza che sarà prolungata nel caso si rimarrà qualche giorno in più». Le ecoisole saranno attive in ogni momento della giornata per consentire, quindi, sempre il conferimento dei rifiuti, considerando che, ogni anno a Campomarino vengono prodotte 3800 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Il sistema delle ecoisole varrà per le utenze domestiche. Per quelle non domestiche, invece, verrà attuato il classico porta a porta «garantito una volta al giorno per tutte le frazioni di rifiuto e a chiamata anche più volte al giorno», ha affermato Di Stefano. La particolarità, invece, sta nella gestione degli ingombranti: «i cittadini potranno chiamare il numero dedicato o richiedere l’intervento di rimozione di lavatrici, televisori, materassi o del verde che è stato tagliato attraverso una richiesta sul sito. Lasceranno i propri riferimenti come nome, cognome, indirizzo, numero civico e un telefono e dovranno conferire fuori casa il rifiuto. Entro 24-48 al massimo questo sarà rimosso dal personale». Stessa modalità anche per la richiesta di passaggio aggiuntivo da parte delle attività commerciali. «In più collegandosi al sito questo rileverà la posizione del soggetto e indicherà l’ecoisola più vicina dove poter conferire i propri rifiuti senza la necessità di andare in giro per Campomarino». Con la speranza di non vedere più per le strade i cumuli di rifiuti che “caratterizzavano” il lido negli anni passati.