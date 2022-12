Addio ad Eros, storico capo squadra dei Misteri e “custode” del palazzetto di Vazzieri

E’ venuto a mancare Eros, storico capo squadra dei Misteri e custode del palazzetto di Vazzieri fino ad una decina di anni fa.

L’omaggio del Museo dei Misteri.

«Eri il capo squadra del Mistero di S. MICHELE e per anni nel giorno del Corpus Domini hai portato in giro per la città i Diavoli… da oggi l’arcangelo MICHELE ti accoglierà insieme agli angeli del paradiso….. ciao EROS»

Eros è stato anche “custode” del Palavazzieri. Il ricordo di Lucia De Soccio: «Difficile raccontare tutte le avventure e disavventure vissute con il mitico Custode del palazzetto di Vazzieri…Eros ci teneva tutti sulle spine….ma in fondo aveva un gran cuore ,simpatico ,monello al punto giusto ,irascibile quando aveva la giornata …no…..ma riusciva a fare funzionare la sua fantasia che molto spesso sorprendeva tutti. Ciao Eros nel bene e nel male siamo stati tutti tuoi amici! Un abbraccio a tutta la famiglia»