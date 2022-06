Addio ad Ernesto, grande tifoso rossoblù: il ricordo di Unitalsi

E’ venuto a mancare nella giornata di oggi, mercoledì 22 giugno, Ernesto Camarda. Molto conosciuto a Campobasso per la sua simpatia, la battuta sempre pronta e per essere un grande tifoso rossoblù.

Sempre attivo anche nell’Unitalsi che lo ha voluto ricordare: «Se ne va una istituzione dell’Unitalsi, un carattere sempre gioviale con quelle sue battute che facevano sorridere sempre. Lo ricordiamo sempre con il microfono in mano per ringraziare Unitalsi e per cantare l’inno del Campobasso calcio. Ciao Ernesto, amico di tutti, che Maria ti accolga tra le sue braccia, porta anche in paradiso il tuo sorriso per far sorridere anche gli angeli.»

Le condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.