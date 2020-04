Addio ad Enzo Nocera

È venuto a mancare ieri sera lo storico editore Enzo Nocera.

Il ricordo della fondazione Molise Cultura: “Ci ha lasciato Enzo Nocera, memoria di questa Terra, che ha amato e conosciuto come pochi, coraggioso editore, rimasto a difendere i suoi lavori anche quando sembrava impossibile farlo, animato da passione e spirito civile come pochi. Il Molise perde una delle sue voci più limpide e piange nel suo ricordo. Ciao Enzo”. A ricordare Enzo Nocera anche Isabella Astorri, presidente sbpc: “Una tristissima notizia. È mancato Enzo Nocera, papà del nostro Fabrizio e amico carissimo non soltanto mio ma di tanti di voi. Penso all’ amico, al signore dai nobili sentimenti, discreto, misurato, gentile. Tutti abbiamo perso una grande persona, punto di riferimento ineliminabile della cultura milisana. Alla sua attività editoriale ha dedicato tutta la vita con entusiasmo, grandissima professionalità e dedizione. Sempre con grande modestia, senza clamori, atteggiamenti propri dei veri intellettuali, delle vere persone di cultura sempre distanti da tanti parolai che troppo numerosi ci circondano. In questi giorni tremendi ci viene negato anche il conforto di condividere con la famiglia il dolore che tutti proviamo. Dobbiamo salutarlo nei nostri cuori nella certezza che maio dimenticheremo e sempre gli saremo grati per quello che ha fatto per tutti noi. A Fabrizio e a tutti i suoi cari un grandissimo abbraccio”.