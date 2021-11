Addio ad Antonio Piciocco, barbiere e personaggio storico di Campobasso

Si era candidato più volte a sindaco del capoluogo e anche al Senato della Repubblica

E’ venuto a mancare nella giornata di ieri, sabato 20 novembre, Antonio Piciocco, storico barbiere di Campobasso e un “personaggio” molto conosciuto a Campobasso. Nel suo salone a via 24 maggio sono passati tanti cittadini del capoluogo, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia. Antonio era uno di quei personaggi d’altri tempi che amava il rapporto con i cittadini.

Molto attivo nel campo della politica, si è candidato più volte a sindaco di Campobasso e anche al Senato della Repubblica, sempre nelle file dell’estrema destra. Personaggio istrionico, era soprannominato anche il Senatore, proprio per via delle sue ripetute candidature, che però non sono state mai troppo fortunate.

Campobasso perde un altro personaggio storico: Piciocco è volato via all’età di 68 anni e lascia la moglie Paola e le figlie Debora e Samanta.

I funerali si terranno questo pomeriggio, domenica 21 novembre, alle 16, presso la Chiesa dei Cappuccini. Dalla redazione de Il Quotidiano del Molise le condoglianze alla moglie, alle figlie, ai nipoti e a tutti parenti.