Addio ad Antonio Parlettano, maestro di calcio per i più piccoli

L’allenatore di Petrella Tifernina, 60 anni, è venuto a mancare a causa di un brutto male: il ricordo di atleti ed ex compagni di squadra

PETRELLA TIFERNINA. Sui campi di calcio e nelle gare podistiche ha macinato chilometri a non finire ma, nonostante la grinta che lo caratterizzava, non è riuscito a sfuggire a quel brutto male che lo insidiava da parecchi mesi. Antonio Parlettano, 60 anni, di Petrella Tifernina e dipendente comunale del Comune di Campobasso, è venuto a mancare nelle scorse ore gettando nella tristezza e nello sconforto tutti coloro che gli volevano bene. A cominciare da tutti gli ex compagni di squadra e i ragazzi che ha allenato nei settori giovanili di diverse squadre, tra cui il Campobasso Calcio, il Termoli, la Primavera, il Petrella (di cui è stato anche giocatore e allenatore della prima squadra), il San Giovanni e i giovani richiedenti asilo di Ripabottoni che sui social lo hanno salutato ricordando le esperienze vissute insieme. Un uomo di sport nel senso più pieno della parola perché, oltre alla tecnica individuale e alla disposizione in campo di una squadra, curava scrupolosamente la preparazione fisica e lo stile di vita da atleta da tenere anche fuori dal campo. Antonio lascia la moglie Barbara che gli è rimasta sempre accanto con un amore e una devozione unica e i tre figli che potranno guardare alla vita sull’esempio del padre, modello di grinta e determinazione non solo sul campo di calcio, ma anche nel tirare fuori il meglio dai suoi atleti affinché potessero misurarsi a più alti livelli. I funerali si svolgeranno domani, martedì 18 febbraio, alle 15:30, nella chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina.