Addio ad Antonio Di Vincenzo, anima de “Il nostro quartiere San Giovanni”

E’ venuto a mancare nella giornata di oggi Antonio Di Vincenzo, presidente del Sociale Anziani “L’iniziativa” e vicepresidente anima dell’Associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni”. In molti lo ricorderanno d’estate al parco durante le serate dedicate al Festival del Teatro Popolare e della Tradizione.

Questo il messaggio dell’Associazione:

“Cari amici, oggi è un giorno assai triste per la nostra Associazione. Questa notte è prematuramente deceduto il vice-presidente della nostra Associazione, Antonio Di Vincenzo.Il nostro “ragioniere”, così come era comunemente conosciuto da tutti i cittadini del quartiere, era l’anima della nostra Associazione. E’ stato uno dei fondatori, nel lontano 1995, e da allora non ha mai abbandonato l’impegno volontario per la crescita del quartiere S.Giovanni.Attualmente rivestiva anche la carica di presidente del Centro Sociale per Anziani “L’iniziativa”, alla cui nascita e crescita ha contribuito in modo costante.Antonio ha accompagnato per venticinque anni la nostra Associazione passo dopo passo, curando in particolare il bilancio finanziario e gli adempimenti amministrativi cui gli enti del terzo settore sono sottoposti. Membro del Centro Servizi Volontariato, ha sempre dispensato consigli a chiunque li chiedeva, dall’alto della sua lunga esperienza di vita lavorativa.Nel quartiere era una vera e propria “autorità”, un punto di riferimento per i cittadini, che spesso a lui rappresentavano le più svariate problematiche, certi che l’Associazione di quartiere le avrebbe prese in carico.Antonio era un po’ il nostro ” ministro degli esteri”: a lui spettava mantenere i rapporti con le istituzioni, ma anche seguire gli innumerevoli lavori tecnici che costantemente si presentavano nella gestione del Parco “De Filippo” e della Palestra “Musacchio”.A volte burbero, in realtà era semplicemente molto diretto nell’affrontare i problemi, con la capacità di arrivare sempre al sodo delle situazioni, spesso richiamando alla cruda realtà anche noi soci.Dopo la meritata pensione si era dedicato ulteriormente all’Associazione, nonostante le prime avvisaglie di problemi di salute, sui quali amava, peraltro, scherzare molto, come era suo costume.Con Antonio se ne va un pezzo della nostra Associazione e della vita del quartiere S.Giovanni.Ci stringiamo forte alla moglie Melina, ai figli Silvio e Annalisa.Da parte nostra lo ricorderemo sempre, con l’impegno a mantenere in vita l’Associazione, a cui egli teneva moltissimo, preservando la rotta di indipendenza e serietà che in più occasioni ci aveva raccomandato di seguire.Ciao Antonio, ci mancheranno il tuo sorriso, le tue “sparate” autorevoli, la tua razionalità nell’affrontare le situazioni, la tua capacità di guardare sempre lontano”.

Carmen, Antonella, Alberto e Luca

Il ricordo del dell’amministrazione comunale di Campobasso

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, avuta notizia della scomparsa improvvisa di Antonio Di Vincenzo, presidente del Centro Sociale Anziani “L’iniziativa”, ha voluto tratteggiarne la figura attraverso un proprio messaggio ufficiale.

“La notizia della scomparsa di Antonio Di Vincenzo mi rende molto triste. – ha dichiarato Praitano – Con lui se ne va un pezzo importante della forza civica cittadina, una persona che ha reso tanto alla città di Campobasso grazie al suo impegno sociale rivolto soprattutto al quartiere San Giovanni dei Gelsi e non solo.

Non è trascorso molto tempo dall’ultima volta che l’ho incontrato per via della sua carica di presidente del Centro Sociale Anziani “L’iniziativa” – ha spiegato l’assessore – e solo qualche mese addietro, fra l’altro, anche con il suo significativo contributo, abbiamo realizzato delle importanti iniziative sviluppate intorno alla giornata dedicata ai malati di Alzheimer.

A tutti noi mancherà il suo prezioso contributo, – ha aggiunto Praitano – la sua caparbietà nel perseguire obiettivi socialmente importanti per Campobasso, ma soprattutto mancherà un uomo per bene con cui confrontarsi e condividere il percorso di crescita della nostra città.

Alla sua famiglia vanno le sentite condoglianze del Settore Politiche Sociali e dell’Amministrazione comunale tutta.”