Addio ad Antonio Cappussi, l’imprenditore bojanese si è spento “senza avere giustizia”

E’ venuto a mancare ieri, venerdì 10 dicembre, all’età di 99 anni Antonio Cappussi, l’uomo che nonostante l’età avanzata “sfidò” negli anni scorsi tutti i poteri per avere giustizia.

Il caso di Antonio Cappussi, infatti, non è finito solo sulle cronache regionali da anni, ma delle sue vicissitudini con la Regione Molise per il pagamento (mai avvenuto) di 80 chilometri di strade interpoderali, se ne sono occupate finanche le Iene, Repubblica, Cronaca Vera e Canale 5. Classe 1922 l’imprenditore bojanese per lungo tempo, sfidando il clima e maggioranze politiche in seno alla Regione Molise, è rimasto incatenato per lunghi periodi davanti alla sede del Consiglio e della Giunta regionale, in segno di protesta

“Addio ad Antonio Cappussi, – ha scritto il suo legale storico Alfonso Mainelli – il simbolo dell’Italia onesta che ci ha fatto capire che troppe cose non vanno in questa nazione, e averlo fatto morire senza quella giustizia in cui aveva sempre creduto è uno dei peggiori fallimenti di questo Stato ormai alla deriva sul piano etico. Un sistema giudiziario totalmente estraneo ai principi costituzionali alla fine lo ha stritolato negandogli il diritto al giusto compenso per il suo lavoro, del quale, peraltro, beneficia tutto il Molise che corre sulle strade che lui aveva realizzato. Alla facoltà di Giurisprudenza dovrebbero studiare la sua storia giudiziaria per capire cosa non dovrebbe mai essere un processo. No, non c’è stato onore in quello che gli hanno fatto: non gli hanno rubato solo i frutti di un onesto lavoro, gli hanno rubato anche la vita.”

Alla famiglia le sentite condoglianze da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.