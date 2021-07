Addio ad Angiolina Fusco Perrella, il ricordo del consigliere d’Egidio

«Sono stato per oltre 9 anni nella segreteria della prof.ssa Angela Fusco Perrella. È stata una protagonista indiscussa della politica molisana. Ho iniziato a lavorare accanto a lei durante il periodo in cui era impegnata, come Assessore regionale al Lavoro, nelle politiche sociali. Ricordo una donna tenace e determinata. Ma sempre pronta ad ascoltare. Una persona, come poi ha dimostrato quando ha guidato l’Assessorato all’Agricoltura, perennemente presente e dunque molto rispettosa delle Istituzioni che di volta in volta rappresentava. Mai una parola fuori posto e sempre rispettosa delle opinioni altrui anche quando la discussione politica si faceva accesa: il suo equilibrio e il suo stile pacato sono rimasti immutati con gli anni. Anni che sono stati importanti anche per la formazione del sottoscritto. Ho sempre avuto cristallizzata l’idea di una donna forte e pragmatica; credevo che avrebbe superato anche questo momento. Al marito Domenico, ai figli Nicoletta e Carlo e ai parenti tutti le più sentite condoglianze».

Armandino D’Egidio