Addio ad Angela Fusco Perrella, è scomparsa una figura storica della politica molisana

E’ venuta a mancare questa mattina, martedì 6 luglio, all’età di 79 anni, Angela Fusco Perrella, figura storica della politica molisana. Lo ha reso noto il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone durante la seduta di questa mattina che è stata poi subito sospesa e successivamente chiusa e aggiornata al 20 luglio.

La Fusco è stata consigliere regionale per lunghissimi anni: dal 2002 al 2007 è stata anche presidente del consiglio regionale e fu la prima a ricoprire la carica per tutta la consiliatura. E’ stata poi assessore regionale, sempre con i governi Iorio, prima alle Politiche sociali e poi all’agricoltura.

Nel 2011 è stata anche delegata per l’elezione del presidente della Repubblica.

IL RITRATTO

Nasce a Riccia il 10 novembre 1942 e risiede a Campobasso. Laureata in Pedagogia e specializzata in Economia a Firenze, si qualifica come educatrice per comunità terapeutiche. E’ dapprima docente presso il Magistero sperimentale del Molise ed, in seguito, ricercatrice per l’Università degli studi di Cassino. Presidente del Conservatorio di musica “L. Perosi” di Campobasso, vanta, inoltre, collaborazioni in qualità di autrice con la Rai, Radio televisione italiana. Entra in Consiglio regionale nel 1994 e nel 2001 è eletta presidente del consesso molisano, carica che ricopre per i successivi cinque anni. Si riconferma con Alleanza nazionale alle consultazioni regionali del 2006, superando le 3 mila preferenze. Due anni dopo, è assessore al Lavoro, alla Formazione professionale, alle Politiche sociali e della famiglia, alle Politiche giovanili, alla Cooperazione e per gli Obiettivi sanitari. Assessore uscente, è il candidato più votato alle elezioni 2011 con 4.560 preferenze. Ricopre la carica di assessore alle Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale e Sviluppo rurale, Pesca produttiva. Alle ultime consultazioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 viene rieletta nella Circoscrizione provinciale di Campobasso per la Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA’. Il 16 marzo 2013 viene proclamata consigliere regionale. Dal 9 aprile 2013 è vicepresidente della II Commissione consiliare permanente, “Sviluppo economico”.

Viene rieletta nel 2013, ma questa volta finisce in minoranza e termina il suo mandato nel 2018. Alle ultime elezioni non si è candidata.