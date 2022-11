Addio ad Andrea, Campobasso piange una giovane vita spezzata troppo presto

Città sotto choc per la prematura scomparsa di Andrea Lamenta, venuto a mancare improvvisamente nella giornata di ieri, sabato 26 novembre.

Una tragica scoperta quella fatta dalla moglie che, non vedendolo alzarsi, ha provato inutilmente a svegliarlo. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Andrea aveva solo 29 anni ed era molto conosciuto e apprezzato a Campobasso. Grande tifoso del Lupo, lascia un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

I funerali non sono stati ancora fissati perché lunedì, vista la giovane età, sul corpo di Andrea sarà effettuata l’autopsia.