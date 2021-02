Addio ad Aldo Ciocca, storico barbiere di Campobasso

Se ne è andato serenamente sabato 27 febbraio Aldo Ciocca, storico barbiere di Campobasso. La sua attività, collocata nella zona di Colle dell’Orso/Via Sicilia, è stata un’istituzione fin dai primi anni ottanta. Lavoratore di altri tempi, da ragazzo era emigrato in Venezuela per poi fare ritorno in Italia. Una persona solare, sempre con il sorriso sulle labbra, un grande professionista, molto amato nel quartiere e anche nei paesi limitrofi da dove arrivavano in tanti nella sua storica attività.

Alla moglie Carmelina e ai tre figli Gabriela, Carolina e Roberto vanno le più sentite condoglianze da parte di Giulio Rocco e di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.