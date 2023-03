Addio ad Adriana Izzi, l’ultimo saluto di Campobasso alla preside e donna di politica (LE FOTO)

Si sono svolti questa mattina, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, i funerali di Adriana Izzi. Tantissime le persone che hanno voluto rendere l’ultimo saluto alla donna tra le migliori dirigenti che il mondo della scuola e della cultura abbiano mai avuto, oltre ad essere stata consigliere e assessore comunale a Campobasso la Izzi negli ultimi anni si era contraddistinta per la lotta in favore della sanità pubblica di qualità.

Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 17 novembre. Una lunga carriera in politica per lei che si candidò anche a sindaco del capoluogo molisano nel 2009 contro Gino Di Bartolomeo che poi vinse quelle stesse elezioni. E’ ricordata per il suo impegno civile, le sue battaglie sociali e l’attenzione nei confronti delle donne.

Una perdita che ha scosso la città. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui profili Facebook di chi l’ha conosciuta e ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con lei.