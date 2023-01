Addio a Vialli, il ricordo di quel gol al Campobasso con la Cremonese nel 1983

Un altro giorno di lutto per il mondo del calcio oggi, venerdì 6 gennaio, con la scomparsa a Londra di Gianluca Vialli dopo gli addii delle scorse settimane a Mihajlovic e Pelé. Nel dolore, si cela anche un romantico ricordo per il Campobasso e i suoi tifosi legati all’ex attaccante di Cremona.

Il 4 dicembre 1983, i rossoblù di mister Pasinato militavano in serie B e alla 13esima giornata si trovarono di fronte allo stadio Romagnoli proprio la Cremonese di Mondonico che schierava in attacco proprio il 18enne Vialli che firmò il gol dell’1-1 con un gran colpo di testa al 69′ dopo il vantaggio iniziale di Maestripieri al 19′. Un altro calcio, un’altra categoria (a tinte rossoblù non senza un pizzico di rimpianto), ma soprattutto un romanticismo senza tempo per lo sport più seguito dagli italiani.