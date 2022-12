Addio a Tony Vaccaro, il fotografo molisano che con i suoi scatti ha conquistato il mondo

Lo piangono Bonefro e il suo sindaco Nicola Montagano. Solo dieci giorni fa (il 20 dicembre) aveva festeggiato i suoi 100 anni

“Con il cuore addolorato, vi informiamo della scomparsa di Tony Vaccaro avvenuta ieri sera a casa sua con la sua famiglia al suo fianco. Tony voleva raggiungere i 100 più di ogni altra cosa e lo ha fatto. Dopo il suo compleanno ci ha detto: ” Ora posso riposare”.

“Tony amava le persone più di ogni altra cosa e vedeva il meglio in ognuno. Si svegliava la mattina dicendo “Che bella giornata, non una nuvola in cielo”. Tony lascia i suoi due figli, due nipoti e la nuora, che si sono presi cura di lui tutto il giorno. La cerimonia commemorativa si terrà il 4 gennaio. Grazie — Maria e Frank Vaccaro”.



Con questa comunicazione giunta da New York da parte dei suoi due figli, oggi i molisani hanno appreso della scomparsa di uno dei più grandi fotografi a livello planetario. I suoi genitori, che erano immigrati italiani, lo battezzarono con il nome Michelantonio Celestino Onofrio Vaccaro. Il padre, Giuseppe Antonio, era originario di Bonefro dove nel 1926 la famiglia tornò e dove Tony trascorse la giovinezza.



La notizia della sua scomparsa l’abbiamo appresa con il post su Facebook del sindaco di Bonefro, Nicola Montagano: “Hai sempre portato Bonefro nel tuo cuore. Ci mancherai moltissimo, anche se resteremo in contatto con te attraverso le tue straordinarie fotografie. Riposa in pace Maestro”.



Anche il sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe, si è unito al cordoglio per la scomparsa scrivendo: “Addio Maestro…e pensare che pochi giorni fa avevamo gioito tutti per il tuo centesimo compleanno! È stato un onore conoscerti, poi avere la fortuna di incontrarti anche nel tuo studio a New York e di ammirare il tuo archivio è stata un’esperienza unica. Con la tua macchina fotografica hai immortalato attimi di storia e personaggi famosi ma il tuo amore per il Molise per me resterà sempre la tua foto più bella”.



Dunque solo dieci giorni fa (il 20 dicembre 2022) il Molise e i suoi concittadini di Bonefro con il sindaco Nicola Giovanni Montagano, avevano celebrato i suoi 100 anni.

E’ sicuramente uno dei molisani più famosi al mondo. Tony Vaccaro aveva appena tagliato l’importante traguardo dopo aver conquistato il mondo con i suoi scatti.



Originario di Bonefro dove ha trascorso la sua infanzia, paese nel quale è tornato spesso e dove da otto anni c’è una mostra permanente dedicata alle sue foto, Vaccaro ha vissuto a New York, la città che ha appena celebrato i suoi 100 anni con una mostra intitolata “Tony Vaccaro: the Centennial Exhibition”

Anche Bonefro aveva celebrato i cento anni del fotografo con una videochiamata pubblica martedì 20 dicembre 2022, nell’auditorium del convento Santa Maria delle Grazie.



Vaccaro è noto per aver raccontato con i suoi scatti la seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Anni vissuti in prima persona e raccontati con oltre 20mila fotografie.

La sua carriera sarà poi dedicata alla moda e alla collaborazione con le più importanti riviste americane. Nella sua carriera ha fotografato i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell’arte, della moda e della politica, da Kennedy a Sophia Loren.



Il fotografo, aveva superato per due volte il covid, e nelle settimane scorseaveva rilasciato la sua ultima intervista al New York Post nella quale attribuisce la sua longevità a “cioccolato, vino rosso e determinazione”.



Il sindaco di Bonefro, Nicola Montagano, così come riportò l’Ansa ha anche inviato una lettera di auguri al fotografo. “Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio poter annoverare un cittadino così illustre. E’ straordinario il prestigio raggiunto in tutto il mondo, sei stato un testimone diretto della storia contemporanea che con il proprio talento e attraverso la macchina fotografica ha colto momenti irripetibili e protagonisti unici”.