Addio a Teresa Persichilli, il cordoglio del fratello Giuliano

«Orgoglioso di essere stato il fratello di una donna unica… bella ed esemplare…cancelliere del Tribunale sempre disponibile… cordiale con il pubblico e con gli avvocati… Volata in cielo domenica 19 gennaio…Volevo ricordarla così… con questa foto… nel suo splendore e… nella sua compostezza di sempre che la rendeva affascinante… Il mio dolore è il mio vanto… Il mio dolore è la mia perla che porterò dentro di me per sempre… insieme ai tanti bei momenti trascorsi insieme… in famiglia… insieme ai nostri cari amati genitori che avrà avuto la fortuna di poter riabbracciare! Donna solare… bellezza esemplare difficilmente imitabile… Mi auguro… un giorno di poterla riabbracciare nel suo splendore di sempre! Grazie mille di tutto…», tuo fratello Giuliano Persichilli.