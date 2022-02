Addio a Salvatore, instancabile lavoratore e amante dello sport

Campobasso piange un suo giovane cittadino: oggi l’ultimo saluto

Un ragazzo giovane, instancabile lavoratore, amato e apprezzato da colleghi e amici. Sotto choc la città di Campobasso per la prematura scomparsa di Salvatore Mignogna, 44enne originario di Gambatesa, ma da sempre residente nel capoluogo di regione. Dove lavorava come dipendente della Bper: i colleghi della Banca lo ricordano come una persona infaticabile, sensibile, con un carattere riservato, apprezzato non solo dai suoi colleghi, ma soprattutto dalla clientela. Con la quale riusciva ad entrare in sintonia. Ma Salvatore era anche un grande sportivo: amante della biciletta e del nuoto, partecipava a livello agonistico a competizioni di Triathlon. Amava il mare e ogni anno non mancava mai al consueto bagno di Capodanno a Termoli.

Lascia un grande vuoto in quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane.

L’ultimo saluto a Salvatore questo pomeriggio, lunedì 28 febbraio, nella Chiesa di San Pietro a Campobasso.

Alla moglie, ai parenti e agli amici, le condoglianze e la vicinanza da parte di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.