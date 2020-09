Addio a Pietro Sanzò, giovane imprenditore morto a soli 34 anni

Due comunità, Ferrazzano e Campobasso, unite dal dolore per la scomparsa del giovane Pietro Sanzò, morto a soli 34 anni dopo una dura battaglia. Pietro è venuto a mancare nella serata del 22 settembre 2020. In poco tempo la sua pagina social è stata inondata di messaggi dai tanti amici che lo hanno conosciuto. Da giovanissimo aveva lavorato in un pub del capoluogo. Poi aveva avviato una propria attività nel campo della ristorazione, sempre nel capoluogo di regione. Accanto al lavoro la passione per il calcio e per il Milan. Qualche mese fa è iniziata la sua dura battaglia contro la malattia: nella serata del 22 settembre 2020 il suo cuore ha smesso di battere gettando nello sconforto non solo le due comunità di Ferrazzano e Campobasso ma anche le tantissime persone che Pietro, in giro per il Molise, aveva conosciuto negli ultimi anni.