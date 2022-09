Addio a Piero Auricchio, conosciuto e apprezzato in Molise per il suo impegno nel sindacato

E’ venuto a mancare nella giornata di oggi, venerdì 2 settembre, Piero Aurucchio, all’età di 67 anni. Molto conosciuto e apprezzato in Molise soprattutto per il suo impegno sindacale: è stato segretario regionale della Uil Molise del comparto sanità, successivamente componente della Segreteria della Camera sindacale di Campobasso e per un breve periodo segretario generale aggiunto, quando segretario generale della Uil era Bruno Marinelli.

I funerali si svolgeranno domani mattina, sabato 3 settembre, alle 10.30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso.

Il cordoglio e le più sentite condoglianze da Giulio Rocco e da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.