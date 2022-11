Addio a Pasquale Russo, titolare del ristorante “La Sacrestia”

Se ne va Pasquale Russo, titolare del ristorante la Sacrestia a Termoli. È morto all’hospice di Larino nelle scorse ore.

Una persona conosciutissima a Termoli che si era dedicato con amore al suo lavoro. Con il suo ristorante era divenuto un punto di riferimento fermo nel campo della ristorazione in città. Aveva 63 anni, era di origini campane e da oltre 30 anni era il titolare del ristorante.

Una perdita per l’intera comunità e soprattutto per la moglie e per i figli. I funerali si svolgeranno domani, 8 novembre, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Porticone.