Lo “spigolo di Ciccio a Santa Maria” perde un altro pezzo. E Campobasso un altro personaggio. Se n’è andato Nicolino Perrotta, molto conosciuto nel capoluogo di regione, soprattutto nel centro storico: era solito stazionare in via Marconi, allo “spigolo” appunto, insieme ad altri personaggi che purtroppo non ci sono più come Carmine Aurisano e Adriano Parente. Tutti custodi di una Campobasso che non c’è più.