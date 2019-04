Addio a Nicolino Colalillo, uomo di spicco della politica molisana e della sua amata Bojano

Cordoglio anche dal mondo politico, a poche ore dalla scomparsa del politico boianese. In particolare, il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha dichiarato: «La scomparsa di Nicolino Colalillo rappresenta una grave perdita per il Molise e per i molisani. Uomo mite, gentile, elegante nel vestire, ma soprattutto nel comportamento, Colalillo ha rappresentato la sua Boiano, il suo Matese e il suo Molise nelle istituzioni con decoro, professionalità, sensibilità politica e intelligenza di governo. Indimenticato sindaco della sua città, quindi Presidente della Comunità Montana Matese, Nicolino Colalillo è stato più volte Consigliere regionale, Presidente di Commissione, Assessore regionale, arrivando a ricoprire poi la carica di Presidente della massima Assise legislativa regionale. In quest’ultimo incarico si è distinto per una direzione dell’Assemblea svolta con grande equilibrio e indiscussa capacità di tutela e salvaguardare del buon e sano rapporto tra maggioranza e minoranza. Imprenditore lungimirante, ha saputo rendere la propria azienda produttrice di benessere per la comunità in cui insisteva, non mancando di farle svolgere l’importante ruolo sociale che la Costituzione affida alle imprese. Colalillo resta un esempio da seguire per i politici di questa epoca essendo stato il suo impegno politico, istituzionale ed umano capace di generare convinti consensi nei cittadini e forte rispetto negli avversari politici. Il Consiglio regionale tutto, mio tramite – conclude Micone – lo ricorda con affetto e stima, rappresentando ai familiari il proprio cordoglio e cristiana commozione».