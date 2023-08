Addio a Nick Di Michele: i messaggi di cordoglio da politica e istituzioni

Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise

Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa avvenuta in nottata del consigliere comunale del Comune di Termoli Nicolino Di Michele, ha inteso inviare le più sentite condoglianze ai famigliari.

“Ho dei bellissimi ricordi di Nick Di Michele, abbiamo condiviso cinque anni di opposizione al Comune di Termoli seduti fianco a fianco quando per lui era la prima volta che veniva eletto in Consiglio, gli riconosco una profonda onestà intellettuale. Sempre disponibile al dialogo e pronto a farsi carico delle istanze dei cittadini. Da Sindaco ho apprezzato la sua collaborazione e i suggerimenti che mi indicava nell’interesse del territorio. Alla famiglia Di Michele giunga il più profondo cordoglio in questo momento di grande dolore. Ci mancherà”.

Comune di Termoli

Il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano a nome di tutta l’amministrazione comunale di Termoli esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale Nicolino Di Michele avvenuta in nottata a Parma.

Al secondo mandato al Comune di Termoli, Nicolino Di Michele è stato sempre tra i più grandi difensori della cosa pubblica e promotore del bene comune distinguendosi tra i più attivi fautori del confronto e del dibattito pubblico durante tutte le attività consiliari.

“Affranti – ha commentato il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – dalla notizia che ci è stata comunicata in mattinata, esprimo a nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia Di Michele. Con Nicolino nel corso di questi anni ci sono stati diversi momenti di confronto istituzionale, ma è sempre stato tra i primi sostenitori nella difesa degli interessi dei cittadini e della cosa pubblica. Oggi riconosciamo il suo impegno istituzionale, il suo senso del dovere e il lavoro che ha svolto in Comune a Termoli e ci stringiamo attorno alla famiglia affranta dal dolore per la sua prematura scomparsa”.

Comune di Ururi

Una carriera sul campo sempre in prima linea, con carattere caparbietà e alta professionalità ha raggiunto traguardi importanti che hanno dato lustro alla nostra comunità. La notizia terribile di questa mattina ha sconvolto Ururi. Il Comandante di Reparto Istituiti Penitenziari di Parma Nicola Di Michele da tutti noi chiamato affettuosamente Nik lascia un vuoto enorme, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono le più sentite condoglianze e si uniscono al dolore della Famiglia. Che la terra ti sia lieve, a Dio Nik.

Roberto Gravina

“Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva”. È con profonda tristezza che questa mattina Roberto Gravina ha appreso la notizia della tragica ed improvvisa scomparsa di Nick Di Michele.

“Con Nick abbiamo lavorato anche in occasione di quest’ultima campagna elettorale, fianco a fianco, con l’energia e l’entusiasmo di sempre, nonostante il momento politico non fosse dei migliori. Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva”, ha affermato Gravina.

“In questo momento di lutto, desidero esprimere alla moglie Mariagrazia e al figlio, alla sorella e ai familiari tutti il mio più sincero sentimento di vicinanza per questa dolorosa perdita.

Ciao, Nick.”



Annibale Ciarniello, presidente Consiglio Comunale Termoli

“Apprendo con grande dispiacere della scomparsa del caro Nick Di Michele, candidato sindaco alle amministrative del 2014 e del 2019 ha ricoperto sino ad oggi il ruolo di consigliere e capogruppo in maniera impeccabile. Sono sicuro di interpretare il sentimento dell’intera comunità ricordando l’impegno civile e amministrativo che Nick ha svolto in questi anni di lavoro in Consiglio comunale. Ha portato avanti con passione e determinazione le sue battaglie e le sue idee alle quali, nonostante ci trovassimo su fronti diversi, ho preso parte nell’interesse della città e dei suoi cittadini. La città di Termoli perde un amministratore, scrupoloso ed attento alle vicende che hanno interessato la nostra città.

A nome mio personale, dell’Amministrazione tutta e dell’intera comunità cittadina le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Nicola Felice e il Comitato San Timoteo Termoli

“La inaspettata e triste notizia della prematura scomparsa dell’amico Nik De Michele, persona onesta e leale come poche, mi addolora tanto. Il triste destino non ti ha consentito di incassare il giusto e meritato credito che hai maturato in tanti anni della tua vita terrena di dedizione, gratuita e disinteressata, nell’impegno politico, amministrativo e sociale verso la comunità.

Resterai sempre nei ricordi e nelle preghiere mie e di quanti hanno avuto modo di apprezzare le tue doti umani e non solo. Riposa in pace. Sentite condoglianze ai familiari tutti a nome mio e del Comitato San Timoteo di Termoli”.

Gianluca Cefaratti, assessore regionale

“La scomparsa prematura e improvvisa di Nick di Michele lascia un grande vuoto nella politica di Termoli e dell’intera regione. Uomo delle istituzioni anche nella sua professione, convinto e strenuo difensore delle sue tesi politiche, si è fatto conoscere e sarà ricordato per la sua schiettezza, determinazione, coerenza. Sentite condoglianze ai suoi cari”.